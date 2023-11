’Autunno in rosa’ sta per concludersi. Martedì l’incontro sugli screening oncologici

Proseguono le iniziative di ’Autunno Rosa 2023’, campagna di sensibilizzazione sul tumore alla mammella, a cui aderiscono le due Aziende Sanitarie ferraresi, il Comune di Ferrara e diversi Enti ed Associazioni di volontariato del territorio.

Ottobre è tradizionalmente definito come il ’Mese Rosa’, con l’obiettivo di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza fondamentale della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno, informandole sugli stili di vita correttamente sani da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare, oltre che sulle innovazioni in campo terapeutico, sia nella fase precoce che avanzata di malattia. Quest’anno gli eventi hanno sforato anche nel mese di novembre: da qui l’idea di chiamare l’iniziativa ’Autunno rosa’.

Si conclude martedì prossimo dalle 14.30 alle 18.30, il ciclo di incontri della prima edizione del corso ’Come agire la relazione di cura nei programmi di screening oncologici’ che si è svolto in 4 giornate.

L’evento scientifico, a cura del Centro Screening, si svolgerà a Ferrara nella sala riunioni del settore 2 della Casa della Salute ’Cittadella S. Rocco’. Il corso è rivolto ai professionisti appartenenti a diverse categorie professionali, che operano nel contesto dei programmi di screening oncologici attivati sul territorio.

L’evoluzione della prevenzione e della cura, in corso da alcuni anni, pone sempre più l’accento su un sistema centrato sul cittadino; in grado cioè di considerare la persona come portatore di risorse di cura. Assume dunque particolare rilevanza la relazione di cura che implica un ’aver cura’ della persona, sia nella condizione di salute che di malattia e fine vita. Osservazione, ascolto, fiducia, empowerment, entrano in gioco nella relazione di cura e tali abilità appartengono al ’mondo’ del counseling e la comunicazione delle ’cattive notizie’.