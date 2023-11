Autunno incantatore, focus su tradizioni e antichi mestieri artigiani

Dopo lo ‘speciale’ sui dialetti di martedì scorso, oggi alla biblioteca Bassani (via Giovanni Grosoli, 42) i protagonisti saranno gli antichi mestieri artigiani, nell’ambito della rassegna sulle tradizioni locali ‘Autunno incantatore’. Alle 17 Gian Paolo Borghi del Maf, Centro documentazione del mondo agricolo ferrarese di San Bartolomeo in Bosco, passerà in rassegna l’antica arte del saper fare, per conoscere le tradizioni popolari ferraresi. Il calendario di appuntamenti della rassegna proseguirà nelle prossime settimane. Ancora quattro gli incontri, dei dieci complessivamente previsti: il 5 dicembre si parlerà di storia, e nello specifico di Lucrezia Borgia a Ferrara, tra leggenda e realtà. Il dialetto tornerà al centro degli incontri martedì 12 dicembre con una piece teatrale natalizia, dal titolo ‘Nadal a Frara e al bon ann’, quindi il 14 dello stesso mese si ripercorreranno i racconti e i ricordi di ‘Gente, luoghi e storie degli anni ‘40 e ‘50’. Chiusura martedì 19 dicembre parlando delle antiche tradizioni popolari ferraresi. Tutti gli eventi sono alle 17 in biblioteca. La rassegna è realizzata in collaborazione con autori e autrici del territorio ferrarese, in particolare con il Cenacolo dialettale ferrarese Al Tréb dal Tridèl e con lo stesso Maf. "La tradizione è il cuore della cultura del territorio. Questo calendario non a caso va in scena nel tempio della cultura, la biblioteca, e unisce saperi e temi antichi, saggezza popolare, storia, con il coinvolgimento di tante realtà, che ringrazio. Per il secondo anno si conferma una rassegna che ha un comune denominatore: le nostre radici" ha detto il sindaco Alan Fabbri presentando la rassegna.