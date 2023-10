'Autunno portuense' a Portomaggiore: 5 serate con scrittori di fama internazionale

Venerdì alle 20.30 inizia "Autunno portuense", il ciclo di cinque serate culturali organizzate dall’associazione #Oltre, che si terranno nella bellissima sala del consiglio comunale di Portomaggiore. Si comincia alla grande, con Diego Marani: scrittore, autore di numerosi romanzi alcuni dei quali vincitori di importanti premi, vedi quello per "Nuova grammatica finlandese", che ha vinto il premio Grinzane-Cavour nel 2000 e "L’ultimo dei Vostiachi" che ha vinto il premio Selezione Campiello 2002. Ha avuto tanti riconoscimenti e incarichi a livello internazionale, come la Commissione europea sempre per quanto riguarda l’insegnamento linguistico e sostegno all’editoria. E’ stato nel 2014 consigliere del ministero della Cultura. Dal 2015 al 2020 è stato coordinatore della diplomazia culturale europea su incarico del ministro Federica Mongherini. Nel 2020 è stato presidente del centro per il libro e la lettura. Dal 2021 fino a pochi mesi fa è stato direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Parigi. Diego Marani a Portomaggiore parlerà durante la serata culturale di "Lingue e identità in Europa". Il prossimo appuntamento, il 12 ottobre con Mario Bellini, è incentrato su un evento storico: "La battaglia di Porto del 1395". Una rassegna ricca di qualità con tanti spettacoli di assoluto valore.