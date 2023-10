’Autunno Portuense’, continuano gli eventi

Domani sera alle 20.30 a Portomaggiore ci sarà il quarto appuntamento di "Autunno Portuense", la rassegna culturale organizzata dall’associazione "# Oltre" e il patrocinio del Comune, cinque serate in sala consiliare all’insegna di arte, cultura, storia e scienze. Il tema della serata è "Vino e energie", con relatori Susanna Tartari e Stefano Cavalieri d’Oro. Giovedì scorso si era parlato di chimica in rapporto al territorio, per evitare contaminazioni in campo ambientale e alimentare, con relatore il professor Clinio Locatelli, molto bravo a portare tutto il discorso a livelli comprensibili per il pubblico presente, che alla fine gli ha tributato un caloroso applauso.