’Autunno portuense’ in sala consiliare. Ultimo appuntamento dedicato al bambù

Domani alle 20.30 in sala consiliare ultimo appuntamento di "Autunno portuense", la rassegna culturale organizzata dall’associazione "#Oltre". Il relatore sarà Marco Mercatelli, che parlerà sul tema: "Il bosco di bambù, polmone importante per il nostro territorio e la produzione dai mille impieghi in campo alimentare, tessile, arredamento, edilizia...". Mercatelli è l’imprenditore portuense che è stato pioniere della produzione del bambù, un materiale molto comune in Asia, non altrettanto in Italia. A Ripapersico aveva messo a dimora un vero e proprio bosco di bambù, dapprima tra molto scetticismo, poi baciato dal successo. Sarà l’occasione per saperne di più.