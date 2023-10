’Autunno portuense’. Rassegna culturale in sala consiliare

Terzo appuntamento giovedì con "Autunno portuense", la rassegna culturale promossa dall’associazione "#Oltre", un ciclo di incontri nella bella sala consiliare. Alle 20.30 ci sarà il professor Clinio Locatelli, docente di chimica dell’Università di Ferrara che parlerà sul tema: "Contaminazioni chimiche in campo ambientale e alimentare", un argomento quanto mai attuale in un territorio nel quale si vorrebbe insediare un impianto di trasformazione dei rifiuti urbani e agricoli e loro trasformazione in fertilizzanti da spandere nei campi.