Autunno, stagione che incanta. Storie nella lingua dei padri

‘Autunno, la staśon incantadora’: torna per il secondo anno alla biblioteca Bassani la rassegna su dialetti, tradizioni stagionali ferraresi, storie e miti del territorio. Una specifica programmazione di tre mesi - da ottobre a dicembre - in collaborazione con autori e autrici del territorio, in particolare con il Cenacolo dialettale ferrarese Al Tréb dal Tridèl e il Maf, Centro di Documentazione del Mondo Agricolo ferrarese. "La tradizione è il cuore della cultura del territorio. Questo calendario non a caso va in scena nel tempio della cultura, la biblioteca e unisce saperi e temi antichi, saggezza popolare, storia con il coinvolgimento di tante realtà, che ringrazio. Per il secondo anno si conferma, e si arricchisce, così una rassegna che ha un comune denominatore: le nostre radici ferraresi, ciò che ha originato la cultura territoriale, un patrimonio da salvaguardare e da tramandare", dice il sindaco Alan Fabbri. Dieci gli eventi in calendario. Si parte martedì 17 ottobre con aneddoti curiosità e misteri attorno alla Ferrara del XV-XVI secolo. Il 24 ottobre saranno narrate le vicende della ‘dama dal cappotto blu’ nel maniero di palazzo Pio, a Tresigallo, traendo ispirazione dall’omonimo libro di Mauro Merlanti e Andrea Moretti; il 7 novembre saranno le storie legate al patrono San Giorgio, il 14 novembre le antiche ricette guideranno un percorso tutto legato alla tradizione contadina e alla cucina, il 21 novembre il dialetto al centro, nelle sue varie declinazioni, tra alto e basso ferrarese. Il programma prosegue il 28 novembre con l’illustrazione e i ricordi legati agli antichi mestieri artigiani. Il 5 dicembre l’appuntamento è con la storia, e nello specifico con Lucrezia Borgia a Ferrara, tra leggenda e realtà. Il vernacolo tornerà al centro degli incontri martedì 12 dicembre con una piece teatrale natalizia, dal titolo “Nadal a Frara e Al bon ann”. Il 14 dello stesso mese si ripercorreranno i racconti e i ricordi di “Gente, luoghi e storie degli anni ‘40 e ‘50”. Chiusura martedì 19 dicembre parlando delle antiche tradizioni popolari ferraresi. Tutti gli eventi sono alle 17 in biblioteca.