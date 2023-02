Avanti con i carri. È ‘Maracanà’

di Laura Guerra

"Sarà un’altra super domenica, con carri fantastici ed Emis Killa come super ospite che regalerà alla piazza un live eccezionale". A lanciare la seconda sfilata di Cento Carnevale d’Europa è Riccardo Manservisi che con il padre Ivano, il patron, ha realizzato in tempi record questa edizione. Special guest, Emis Killa che con il suo ‘Maracanà’ ben si sposa con il ritmo di Cento Carnevale ma anche con il suo gemellaggio con Rio de Janeiro. Un brano realizzato per i mondiali di calcio che ha registrato 3 milioni di visualizzazioni in 10 giorni, ottenendo la certificazione Platino digitale. Un vero talento rap, Emis Killa è da anni uno dei personaggi di punta della scena hip hop italiana, arrivato al successo grazie al suo talento nel freestyle, è riuscito a lanciare tante hit capaci di superare il milione di click, views e stream e sicuramente farà cantare e ballare tutta piazza. Spettacolo che inizierà alle 14 con la sfilata delle Topolino e poi, la novità di quest’anno, del gruppo a piedi "Figli delle stelle" portando fiaba e speranza nella danza della luna e del sole nel firmamento. Poi sarà la volta della sfida tra i 5 grandi carri di cartapesta che si disputano la coppa della vittoria. I primi a varcare piazza saranno i Ragazzi del Guercino con ‘Il pescatore di sogni’ invitando tutti a sognare seguendo il grande nuotatore, poi si parlerà di amore con i Fantasti100 in ‘Non puoi essere solo di latta’ e l’uomo che trova il suo cuore, i Mazalora con ‘Giovani Wannabe’ e la rinascita dopo un periodo di difficoltà portando in piazza Grease, il Risveglio con "Ordinarie Follie" raccontando l’uomo che ha rovinato le meraviglie, tra Joker e lupi, e infine i campioni in carica Toponi con ‘Invidia il prossimo tuo come te stesso’ con la macchina del fango e gli ombrelli a proteggersi. Sul palco il padrone di casa e inossidabile patron Ivano Manservisi, i riconfermatissimi presentatori Patty e Alessandro Ramin, il ritmo della dj Giulia Regain, il calore delle brasiliane e immancabile Emilio Venturi nei panni di Tasi e Miss Carnevale Iryna Lavreniv. Il programma delle iniziative collaterali prevede oggi ‘Un pianoforte per Guercino’ dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 e in Rocca, rievocazione storica dalle 10 alle 12.45. Il circuito chiuderà alle 10.30 e, da quell’ora, si poterà accedere solo con il biglietto, dall’entrata all’incrocio tra via XXV Aprile, XX Settembre, 2 Giugno o da quella tra via IV Novembre e via Malpighi.