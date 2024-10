Avanti con il corridoio, oggi i massi ciclopici

FERRARA

La speranza è in quel chilometro e mezzo, di ghiaia e sassi, la ’pista’ che attraverso le acque dovrebbe portare uomini e mezzi sulla breccia dell’Idice. Camion con un carico di massi ciclopici, per ’tappare’ la falla da dove per giorni è entrato un mare che si è riversato nei campi, più di mille ettari. Per giorni. Si stanno ultimando i lavori per realizzare quel corridoio, un corridoio sopraelevato che scorre sulla strada provinciale Cardinala. Le operazioni continuano senza sosta. "Non ci siamo mai fermati, avanti ogni giorno 24 ore su 24", le parole di Alceste Zecchi, responsabile della Protezione civile, quasi mille effettivi, una trentina di associazioni sul territorio, uomini e donne che rispondono presente alle emergenze. Oggi, secondo le ultime previsioni, la ’rotta’ sarà raggiunta e verrà chiusa portando massi ciclopici e terra. Nel frattempo, dalla ’rotta’ non esce più acqua. In azione da giorni anche il Consorzio della Bonifica Renata, che attraverso manovre dei canali, sta cercando di tenere basso il livello delle acque. "Non voglio buttare la croce contro nessuno, non è nel mio stile. Certo qualcosa non è andato per il verso giusto", afferma con decisione Paolo Cavalcoli, direttore Confagricoltura

Cosa non è andato?

"Cominciamo dai danni, una stima ancora assai parziale. Una stima che comunque racconta quanto grande sia stata e sia ancora la devastazione di questo territorio"

Quali sono le cifre?

"Abbiamo calcolato un danno che oscilla tra un milione e mezzo e due milioni solo per sistemare i terreni"

Non è poco. Poi?

"Altri 500mila euro, a tanto ammonta la perdita per le coltivazioni che ancora erano in atto. Per fortuna siamo in un periodo con poche colture, altrimenti anche qui la cifra sarebbe ben più alta. Stiamo parlando di 1500 ettari allagati"

Il conto è finito?

"Proprio per niente. C’è un’altra bella fetta, questa sì tutta da stimare. Mi riferisco ai fabbricati allagati, rovinati dall’acqua, ai mezzi agricoli. Un’azienda ha subito una perdita di 90mila euro. Ci sono imprese sotto un metro e mezzo d’acqua, con picchi di tre metri per quelle nelle zone più basse"

Diceva che c’è qualcosa che non è andato

"Un esempio, il ponte su via Cardinale doveva essere comunque ricostruito. Questo è vero. L’operazione è andata a concidere con questa devastazione. Morale, non ci sono più strade per arrivare alle imprese. Che sono rimaste isolate"

Non è solo questo

"No, la rottura dell’Idice, la breccia quasi nello stesso punto dove si è verificata la falla lo scorso anno. Questo mi porta a ritenere che il lavoro non sia stato proprio fatto a regola d’arte"

Si parla di manutenzione

"Abbiamo accertato che alcuni lavori di manutenzione sull’Idice sono stati fatti, ma hanno riguardato il territorio di Bologna, Fino a qui non erano ancora arrivati. Erano programmati, può darsi. Certo vedere gli alberi nel letto del torrente, non credo abbia giovato in questa situazione"

Le previsioni?

"Non sappiamo quando le terre si prosciugheranno, il terreno è stato scavato dall’acqua anche per la forza con la quale è uscita dall’Idice, dovranno essere fatti lavori di sistemazione. Sono a rischio anche le colture primaverili, in pratica gli agricoltori hanno perso un anno di lavoro. Lo dico senza mezzi termini, è una situazione peggiore dell’alluvione del 2023".

Mario Bovenzi