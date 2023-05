"Avanti con le firme per difendere il Pronto soccorso

Continua la raccolta firme per l’ospedale promossa dal gruppo consiliare Orgoglio Centese, che annuncia altre date e luoghi dove poter trovare i fogli della petizione. "Sono già diverse migliaia le firme raccolte sulla petizione contro l’ipotesi di ridimensionamento del servizio di emergenza-urgenza del Pronto Soccorso di Cento – dicono gli organizzatori –. Nelle settimane scorse era partita una raccolta firme in modo unilaterale solo da alcuni partiti quando invece Orgoglio Centese aveva auspicato la nascita di un fronte ampio, trasversale e con la collaborazione di tutte le forze politiche. Sappiamo che così non è stato per volontà di qualcuno, così il nostro gruppo consiliare ha scelto di provare ad unire le forze e le iniziative che si stavano replicando in modo sparso. Ringraziamo tutti i cittadini, attività commerciali e le realtà territoriali che hanno abbracciato la raccolta firme che non ha simboli o colori politici, ma solo la volontà di tutelare i cittadini e difendere i servizi sanitari". E se il centrodestra centese ha depositato nei giorni scorsi la petizione in Regione, Orgoglio Centese prosegue nella chiamata ai cittadini, aggiungendo luoghi dove trovare i moduli da firmare. Una raccolta che, una volta depositata in Regione, sarà un’ulteriore voce della volontà popolare sulla riorganizzazione sanitaria alla quale sta lavorando l’assessore regionale Donini. "La raccolta firme prosegue nei negozi, mercati ed attraverso le decine di incaricati", annuncia Orgoglio Centese. Oggi al mercato a Renazzo dalle 8.30 alle 12 30; giovedì al mercato a Cento nella zona del Liceo Cevolani dalle 8.30 alle 12.20; venerdì al mercato a Pieve di Cento in piazza Costa dalle 8.30 alle 12 30.

Nella foto, una manifestazione

in difesa dell’ospedale

l. g.