Avanti per Buchel e La Mantia. E Peda resta fino a fine stagione

I tempi per i primi colpi del mercato di riparazione non sono ancora maturi, ma dalle parti di via Copparo filtra un certo ottimismo sulla possibilità di chiudere la prima operazione entro domani. Il primo rinforzo di questa sessione di mercato sarà un centrocampista, con Marcel Buchel che resta in pole position. Il 32enne di origine austriaca è svincolato da oltre tre mesi e sta trattando con la Spal, che apprezza il giocatore per le sue caratteristiche tecniche e umane. La trattativa però non andrà per le lunghe, con il club di via Copparo che se per qualche motivo non riuscisse a portare in biancazzurro l’ex centrocampista dell’Ascoli ha già pronta un’alternativa.

Si profilano invece tempi più lunghi per l’ingaggio del centravanti, per il quale la situazione potrebbe sbloccarsi la prossima settimana. Come è noto, la Spal sta valutando con attenzione l’opportunità di riportare a casa Andrea La Mantia, attualmente in prestito alla Feralpi Salò. L’operazione non è semplice per una serie di motivi, a partire dall’ingaggio importante che la società biancazzurra dovrebbe sobbarcarsi, ma prima di affondare il colpo su altri attaccanti si vuole effettuare un tentativo per La Mantia, che potenzialmente in serie C avrebbe pochi eguali.

Anche in questo caso però la Spal tiene aperte pure altre piste, destinate a restare congelate ancora un po’. Infine, è stata smentita la notizia della partenza immediata di Patryk Peda direzione Palermo. Il difensore polacco – che la società rosanero ha lasciato in prestito alla Spal per una stagione – salvo imprevisti resterà fino al termine del campionato a Ferrara.

Dal campo. Carraro e Contiliano ieri hanno lavorato a parte, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione e oggi dovrebbero tornare regolarmente in gruppo. Iglio invece ha lavorato a pieno regime coi compagni, una gran bella notizia dopo la lunga assenza per infortunio. E presto tornerà ad allenarsi con Antenucci e compagni anche Dalmonte, che prosegue il percorso di riatletizzazione. Infine, come previsto Bertini è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo per somma di ammonizioni.

