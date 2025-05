"Avanti tutta per una Ferrara più attrattiva"

I risultati che Ferrara ha ottenuto nel report pubblicato dal Sole 24 Ore testimoniano quanto l’attuale Amministrazione si stia impegnando per rendere la nostra città sempre più vivibile e attrattiva per i giovani. Già in campagna elettorale, avevo messo al centro del mio programma un impegno particolare verso temi quali scuola, attività giovanili, spazi di aggregazione e cultura, consapevole della necessità di sostenere tutte le iniziative amministrative tese ad aprire la città a nuove idee e progetti. Sapere oggi che Ferrara si sia classificata 5° per qualità della vita della fascia d’età che va dai 18 ai 35 anni è motivo di grande soddisfazione e compiacimento, anche personale. Questo risultato dimostra la qualità di una progettualità chiara e ben definita, che mette al centro la persona e che risponde al bisogno di garantire una città a misura d’uomo, nonché la grande capacità di visione che contraddistingue il sindaco Fabbri, che da sempre pone grande attenzione ai giovani. Ferrara si classifica anche prima per estensione di aree sportive. Un’altra testimonianza dell’attenzione che l’Amministrazione ha rivolto verso gli spazi di aggregazione (essenziali nella fase post Covid19) e allo sport, concepito non solo nella sua funzione ludico-ricreativa, ma anche in quella di aggregante sociale. Un risultato che premia gli interventi di riqualificazione che hanno interessato varie zone della città, sottratte al degrado per essere restituite ai ferraresi; molte delle quali, tra l’altro, vocate proprio allo svolgimento di attività sportive. Molto è stato fatto, ma molto ancora c’è da fare: è necessario, quindi, continuare sia con l’attività di riqualificazione degli spazi pubblici sia con la politica di rilancio del territorio. La linea è chiara e i risultati si vedono. Continuiamo così.

* consigliere comunaleGruppo Civica Fabbri