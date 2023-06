Avess Emergency dona un defibrillatore in memoria di Sara Stefania Piccinini

Un defibrillatore donato da Avess Emergency in memoria di Sara Stefania Piccinini. Nell’area fitness adiacente al viale del Nati, a Occhiobello, è stata collocata l’attrezzatura consegnata dai volontari di Avess Emergency, che si sono anche fatti promotori di un corso gratuito Blsd che si è tenuto nell’auditorium il 24 giugno. Il sindaco Sondra Coizzi era presente alla consegna del defibrillatore durante il corso e alla posa nell’area verde di via Boccalara. "Ringrazio l’associazione Avess – le sue parole – che si è occupata del corso di formazione e di posizionare l’attrezzatura che, in un luogo così frequentato da chi fa sport e vi trascorre il tempo libero, è opportuno sia presente. Ricordiamo la giovane vita di Sara Stefania Piccinini, la cui memoria rimane anche grazie a queste iniziative che vanno a beneficio di tutta la comunità". Il tragico incidente è avvenuto giovedì 30 giugno del 2022, alle 21, sulla strada arginale a Occhiobello, in prossimità dell’intersezione tra via Cavallotti e via Marconi. Una Peugeot 207, auto condotta da un ragazzo di 22 anni, si è scontrata frontalmente

con un motociclo Sym ‘Symphony’. In sella alla moto la coppia di neo sposi Sara Piccinini, 31 anni, purtroppo deceduta

sul colpo, con il marito Francesco, 30 anni, che aveva riportato traumi multipli ed era stato ricoverato all’ospedale di Rovigo. Sara e Francesco, si erano sposati il 28 maggio, si erano appena trasferiti da Ferrara ed erano andati

ad abitare a Occhiobello. Sara era originaria di Catania, ma ferrarese d’adozione. Lavorava come cuoca per conto della cooperativa di ristorazione ‘Cirfood’, all’interno della cucina della scuola dell’infanzia comunale ‘Satellite’ in via Zucchelli a Ferrara. Le sue amicizie e la sua vita erano soprattutto nella città di Ferrara. Poi il 28 maggio il grande giorno del matrimonio con il marito, seguito dal trasferimento ad Occhiobello. Poi il terribile incidente mortale, ancora oggi c’è un mazzo di fiori

in via Marconi in ricordo di Sara Stefania Piccinini.

Mario Tosatti