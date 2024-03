Aveva un etto di droga e 2mila euro. Cinquantenne finisce in manette

LIDO DEGLI ESTENSI

Aveva con sé oltre duemila euro in contanti e un etto di marijuana in casa. Così è finito nei guai un cinquantacinquenne, arrestato dai carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Durante un’attività di controllo, i militari hanno fermato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, per svolgere le verifiche del caso. Nella circostanza, hanno scoperto che il cinquantacinquenne era in possesso di oltre duemila euro in contanti. L’uomo ha tentato di giustificarsi, riferendo che il denaro era frutto del proprio lavoro. Una spiegazione che non ha assolutamente convinto gli uomini dell’Arma. I carabinieri, insospettiti proprio dall’ingente somma, hanno deciso di approfondire la situazione e hanno effettuato una perquisizione presso la sua casa. E lì hanno avuto conferma dei loro dubbi. Infatti, nell’abitazione hanno rinvenuto ben sei barattoli in vetro che, complessivamente, contenevano quasi un etto di marijuana. Inoltre, era presente tutto l’occorrente per il confezionamento della droga, nonché un bilancino di precisione. Dunque, alla luce dei precedenti specifici e della misura di prevenzione dell’avviso orale alla quale è attualmente sottoposto, i carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno proceduto all’arresto del cinquantacinquenne è stato arrestato, poi condotto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida della misura, come disposto dal pm di turno della Procura di Ferrara. L’udienza di convalida si è svolta nella mattinata di ieri presso il Tribunale di Ferrara: il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo, poi rimesso in liberà in attesa che venga celebrato il processo.