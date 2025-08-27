Aveva una motopompa rubata. Ora è nei guai per ricettazione

Ieri i carabinieri della stazione di Ambrogio, coadiuvati dai colleghi della stazione di Ro Ferrarese, hanno denunciato un 30enne perché ritenuto il presunto responsabile del reato di ricettazione. I fatti risalgono ai primi giorni di agosto, quando un 53enne del posto ha denunciato ai carabinieri di Ambrogio il furto di un vecchio ciclomotore e di una motopompa, asportati dal garage della propria abitazione in aperta campagna. L’uomo, dopo aver denunciato l’ammanco, non si è tuttavia dato per vinto e dopo aver monitorato attentamente una pagina social specializzata in annunci di vendita di materiale di seconda mano, è riuscito a scovare proprio la sua motopompa. Grazie alle foto pubblicate, chiare e particolareggiate, è riuscito a cogliere le caratteristiche dello strumento e quei piccoli segni di usura che solo il proprietario è in grado di identificare con certezza. Riferito ai carabinieri questo ulteriore sviluppo, le indagini hanno avuto una rapida svolta, in quanto l’Arma di Ambrogio grazie ai minuziosi accertamenti svolti è risalita all’identità dell’inserzionista, potendo così chiedere un decreto di perquisizione alla Procura della Repubblica di Ferrara. Nel giro di poco giorni, ottenuto il via libera dalla Procura estense, i carabinieri di Ambrogio e di Ro Ferrarese si sono recati presso l’abitazione del venditore, nella quale è stata trovata proprio la motopompa oggetto di furto, posta sotto sequestro in attesa della sua formale restituzione al legittimo proprietario. Per il 30enne, invece, è scattata la denuncia per l’ipotesi di reato di ricettazione.