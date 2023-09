Avevano cocaina in auto e a casa Due trentenni arrestati per spaccio

COMACCHIO

Sono stati fermati a bordo di un’auto dai carabinieri della Compagnia di Comacchio impegnati nei controlli straordinari del territorio. Entrambi di nazionalità albanese e di trent’anni circa. Nella vettura i militari dell’Arma gli hanno scoperto un piccolo quantitato di cocaina. Da qui la decisione di estendere la perquisizione anche all’abitazione dove i due stranieri vivono almeno con un’altra persona. Qui i carabinieri hanno scoperto un ingente quantitavo di droga tra marijuana e altra cocaina, circa settanta grammi di polvere bianca in totale, e un chilo e mezzo dell’altro tipo di sostanza stupefacente.

Non solo, nell’appartamenti i carabinieri hanno scovato soldi in contanti per duemila euro. A quel punto per entrambi gli albanesi, sono scattate le manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Arresto eseguito su disposizione del pubblico ministero di turno, Andrea Maggioni e che nei prossimi giorni andrà in convalida dal giudice per le indagini preliminari.

Il pm Maggioni, oltre la convalida del suo provvedimento, ha anche chiesto la misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari – in caso sia possibile individuare un domiciio idoneo – o in subordine la detenzione in carcere. Per il momento i due stranieri sono ristretti nella casa circondariale di via Arginone a Ferrara.

re. fe.