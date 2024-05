L’aviatore e la bambina: "Incontrerò John a giugno"

Ferrara, 18 maggio 2024 – L’attesa è finita. Da dicembre scorso, quando l’aviatore irlandese ha lanciato l’appello sono trascorsi cinque mesi . Poco meno di uno dovrà ancora scorrere e poi l’abbraccio tra Lina Volpi e John Allman Hemingway si concretizzerà. L’incontro è fissato per il 13 giugno prossimo a Dublino, dove l’ex pilota della Raf, oggi 104 anni, vive. Lina è la figlia di Carla Fabbri quella bambina di 9 anni che nell’aprile del 1945 aiutò il pilota precipitato nelle campagne del Copparese con il suo aereo a sfuggire alla cattura dei tedeschi.

"Le posso dire che già l’audio messaggio del figlio di Hemingway in diretta (le è stato consegnato durante una trasmissione di TV2000 che sarà trasmessa il 23 maggio prossimo, ndr) mi ha completamente ammutolita. Questa storia è la più bella eredità che mia madre mi ha potuto lasciare – ci racconta emozionata Lina – e non vedo l’ora di incontrare John Hemingway per ringraziarlo. Risvegliare un ricordo carico di così alti contenuti morali mi accompagnerà per il resto dei miei giorni. Andrò a Dublino accompagnata da mia figlia Lidia per trasferire a lei questa storia magnifica". Un filo di memorie che si tramanda da madre a figlia, per generazioni, che ha il sapore buono della solidarietà, della riconoscenza. E dell’amore filiale.

La storia. A metà dicembre dello scorso anno, John Allman Hemingway aveva lanciato l’appello per la ricerca di quella bambina-coraggio di 9 anni all’epoca. Era la minuta e ardita Carla Fabbri che condusse in salvo Hemingway, ferito, dopo essere precipitato da trecento metri di altezza con il suo Spitfire abbattuto. Appello che via stampa e social ha raggiunto Lina Volpi, la figlia della donna cercata da Hemingway, e lei, Lina, in quel racconto dell’aviatore ha ritrovata la storia che la madre raccontava a lei e sua sorella prima di addormentarle: di un pilota aiutato durante la fine della Seconda guerra mondiale. Da qui l’inizio della ricerca di conferme e poi sì, quella bambina era sua mamma Carla e Lina ora sta per coronare il sogno di quell’anziano pilota che ha sentito il desiderio di riabbracciare la sua salvatrice: "Le devo il mondo", ha sempre sostenuto l’ex pilota. Carla non c’è più, è morta dieci anni fa, ma Lina non aspetta altro che poterlo abbracciare e ringraziarlo per averle fatto vivere questa grande emozione.