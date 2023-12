L’aviatore sopravvissuto: “Cerco la donna che mi salvò nell’aprile ‘45”

Copparo, 12 dicembre 2023 – Cerca la donna copparese che quando era bambina gli salvò la vita, l’irlandese John Allman Hemingway. Un episodio che accadde durante gli ultimi sussulti della Seconda Guerra Mondiale. Era il 23 aprile del 1945 quando Hemingway, aviatore della Royal Air Force, decollò con il proprio velivolo (uno Spitfire Mk IX) da Ravenna. L’obiettivo era una colonna corazzata tedesca che si trovava dalle parti di Ferrara. Durante il sorvolo, però, il caccia venne colpito dalla contraerea, costringendo il pilota a compiere un atterraggio di emergenza. Ancora profondamente scosso dall’obbligata manovra, Hemingway stava per essere fatto prigioniero dai tedeschi, ma ciò non avvenne. Una famiglia di Copparo, infatti, intervenne in suo soccorso e lo nascose con l’aiuto della resistenza. I soldati nazisti, però, continuarono a cercarlo, perquisendo le abitazioni con la minaccia di uccidere tutti.

Il pilota irlandese, "uno spilungone, vestito con gli abiti di un contadino alto la metà di lui", riportano sulla pagina Facebook del Comune di Copparo e dell’associazione Archeologi dell’Aria, venne affidato a una bimba di 7 anni. "La piccola, abilissima – si legge ancora nel post dell’associazione –, lo guidò per molte ore nel buio per attraversare la linea del fronte e ‘recapitare’ il pilota agli angloamericani. Missione compiuta". "Per tutte quelle ore ho avuto paura non per la mia vita, sono irlandese, ma ero terrorizzato di diventare la causa della morte di quella bimba così coraggiosa", ha riferito Hemingway, che oggi, a 104 anni, ha deciso di lanciare un appello con la speranza di incontrare quella ‘bambina’ che oggi avrebbe circa 85 anni, o i suoi figli o i suoi famigliari.

Un appello da Dublino: "Fatevi sentire da Copparo, l’ultimo sopravvissuto della battaglia di Inghilterra vi deve la vita". Si, perché Hemingway ha combattuto anche nei cieli sopra la Manica nella storica campagna aerea che vide contrapposte la Luftwaffe e la Royal Air Force (nel 1940) e ne è unico testimone vivente. Un appello che è stato prontamente accolto e rilanciato a Copparo, sia dall’associazione Archeologi dell’Aria, sia dal Comune, che da diversi cittadini attraverso i canali social. Tra l’altro, la storia è stata raccontata anche dal telegiornale ‘Studio Aperto’ su Italia Uno per dare ulteriore risonanza alla richiesta del pilota irlandese che vorrebbe veder esaudito il desiderio di poter ringraziare chi gli salvò la vita.