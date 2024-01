Avifauna, aperto il censimento: "Saranno monitorate oche e gru"

L’Ispra ha indicato nel periodo dal 9 al 26 gennaio la realizzazione dei censimenti IWC (International Waterbird Census), dedicati all’avifauna acquatica svernante nelle zone umide. Martedì si è svolta l’attività in un’ampia area de Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, comprese le Valli di Comacchio, Vene e Sacca di Bellocchio, Bonifica del Mezzano, Vallette di Ostellato, Bonifica del Mantello e zone umide minori del Ferrarese. Mercoledì le aree interessate sono state le zone umide del settore nord-orientale del Ferrarese (Valle Bertuzzi, Sacca e Scanno di Goro, corso del Po da Ferrara al mare e zona delle risaie), mentre ieri è stato realizzato il censimento nelle zone umide a sud di Ravenna fino alla Salina di Cervia. L’attività proseguirà martedì 16 gennaio nelle Valli di Argenta, oltre che nelle province di Bologna, Modena, Reggio-Emilia, Parma, Piacenza, Forlì-Cesena, Rimini. In caso di impossibilità a svolgere l’attività i censimenti saranno realizzati mercoledì 17, venerdì 19, martedì 23, mentre nel weekend dal 20-21 gennaio è previsto il censimento dei raggruppamenti di oche e, in contemporanea nazionale, delle gru per effettuare conteggi ai siti notturni di aggregazione (roost) e individuare le aree di alimentazione e le direttrici di spostamento tra queste e i roost notturni, secondo le modalità operative messe a punto negli anni scorsi. Gli interessati a partecipare ai censimenti possono inviare un messaggio via e-mail o whatsapp a Roberto Tinarelli (rtinarelli@libero.it; 335-8133035).

v.f.