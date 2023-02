Aviosuperficie di Valle Gaffaro, ecco il bando

La Provincia di Ferrara ha indetto una procedura di gara per la gestione e valorizzazione dell’aviosuperficie di Valle Gaffaro, nel territorio di Codigoro. Il complesso immobiliare, nel passato, è stato parte del patrimonio del disciolto Ente regionale per lo sviluppo agricolo (Ersa) e poi donato all’amministrazione che ha sede nel Castello Estense dalla Regione. La Provincia, per la valorizzazione del sito, ha provveduto a sua volta a concederla in gestione tramite procedura di gara e relativa convenzione a partire dal 2008.

Nel gennaio 2022 il complesso è stato riconsegnato alla Provincia e temporaneamente affidato alla Pro Loco di Codigoro, in attesa dell’avvio della nuova procedura di gara.

Il gestore che risulterà vincitore della selezione, fra i compiti assegnati dovrà garantire la piena fruibilità della struttura e soprattutto il suo rilancio attraverso iniziative promozionali rivolte non solo a coloro che sono già appassionati del volo, ma anche a turisti e visitatori del territorio del Parco del Delta del Po.

Essendo l’aviosuperficie una struttura pubblica accessibile gratuitamente, la partecipazione alla gara è riservata ad associazioni senza fini di lucro. Il bando integrale di gara e la modulistica di partecipazione sono disponibili sul sito www.provincia.fe.it.