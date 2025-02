Avis, aumentano i donatori con quasi mille prelievi

Si è riunita lo scorso 9 febbraio, l’Assemblea dei Soci donatori Avis di Comacchio. Nell’occasione sono stati presentati i risultati raggiunti in questi quattro anni di mandato del Direttivo uscente. "Risultati straordinari – si legge nel post sulla pagina Facebook dell’associazione - di cui la sezione di Comacchio può essere orgogliosa. Sì è registrato un aumento dei donatori, attualmente sono 501 Soci di cui 493 donatori attivi e un aumento delle donazioni per un totale di 926 sacche raccolte di cui 18 di plasma nell’anno 2024. Non sono mancate le emozioni nel premiare due donatori storici che hanno concluso l’attività di donazione per raggiungimento dell’età massima per donare, e un premio speciale è stato consegnato ad un collaboratore molto generoso, il Forno Carli di Porto Garibaldi che ad ogni donazione ci omaggia dei deliziosi dolci per garantire il ristoro ai donatori". Un immenso ringraziamento è stato rivolto alla squadra dei volontari "che ha lavorato sempre con grande impegno e non si è mai fermata soprattutto nei momenti più difficili, come durante la pandemia, e alle equipe medico sanitarie "che sempre ci assistono durante le donazioni, grazie alle figure professionali dell’Avis Provinciale di Ferrara sempre presenti e di grande supporto in ogni situazione di difficoltà". Nel corso dell’assemblea è stato anche eletto il nuovo direttivo di Avis Comacchio, che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni: confermata presidente Silvia Luce, che sarà affiancata da Antonio Zannini (vicepresidente), Mirta Zago (vice presidente vicario), Elisa Simoni (segretario), Primo Lealini (tesoriere), Manlio Sotgiu (addetto contabilità e bilancio) e i consiglieri Valentina Emiliani, Valeria Righi, Eleonora Zamariola e Riccardo Leo.

v.f.