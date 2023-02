Avis, bilancio positivo del presidente Romagnoli "Aumentano le sacche di sangue e i donatori"

A Poggio Renatico nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea annuale della sezione dell’Avis, momento per fare il punto della situazione anche alla presenza, per l’amministrazione comunale di Pier Giorgio Brunello, assessore servizi sociali, e per l ‘Avis provinciale di Gabriele Anania, vice presidente vicario responsabile rapporti con l’università. E’ stato dunque presentato il bilancio consuntivo 2022 e bilancio preventivo 2023. Il presidente Livio Romagnoli ha illustrato tutte le attività svolte dall’Avis e in collaborazione con altre associazioni ottenendo un risultato positivo. "Nel 2022 sono state raccolte 746 sacche di sangue, 13 in più del 2021 – ha detto Romagnoli – e abbiamo fatto 35 nuovi soci donatori sopperendo ai soci che per vari motivi non possono più donare, mantenendo lo stesso numero di donatori, pari a 399".