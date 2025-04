Avis, camminata a offerta libera: "Così si sostengono le iniziative"

Felici di passeggiare insieme per le strade del proprio territorio, uniti dalla solidarietà. La "Camminata della Felicità" organizzata dall’Avis Comunale di Bondeno arriva alla quarta edizione. L’appuntamento è per le 9, di domenica 4 maggio, in Piazza Aldo Moro. E’ il punto di partenza di un percorso ludico motorio unico di 6 chilometri che si concluderà in Via dei Mille, al campo beach volley. Camminare anche in nome del ricordo del donatore emerito Aurelio Tulipanti. La camminata non è solo un’occasione per trascorrere una mattinata all’aria aperta e fare attività fisica, ma rappresenta anche un importante momento di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno delle iniziative dell’Avis. La partecipazione è ad offerta libera, un gesto concreto per supportare le attività di un’associazione vitale per la comunità. L’evento gode della collaborazione del Gruppo Cicloamatori Avis e dell’Atletica Bondeno, a testimonianza di una sinergia positiva tra le diverse realtà associative del territorio. Al termine della camminata ci sarà un ristoro offerto dal Gruppo Cicloamatori Avis, un momento conviviale per condividere le emozioni della mattinata. A sottolineare il profondo significato dell’iniziativa è Luca Palazzi, neo presidente di Avis Bondeno, che sottolinea: " La Camminata della Felicità è un passo verso un ecosistema, non un egosistema egocentrico – ricorda -. Invito tutti a unirvi a noi in questa camminata speciale, che vuole promuovere un modo di vivere più solidale e collaborativo. Spesso ci concentriamo solo sul nostro giardinetto, perdendo di vista la bellezza e la forza dell’insieme. È ora di cambiare prospettiva: sviluppiamo un ecosistema di condivisione, rispetto e sinergia". Palazzi prosegue, evidenziando la sua visione per l’Avis: "Questa iniziativa arriva a due mesi dal mio impegno in AVIS Bondeno – dice - e la vera sfida non è crescere numeri o statistiche, ma cambiare una cultura egoica, che io definisco povera. È il momento di aprire il cuore e di pensare al bene comune. Unisciti a noi in questa passeggiata di felicità e consapevolezza! Insieme possiamo fare la differenza, passo dopo passo".

cl.f.