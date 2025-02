Avis comunale, tempo di bilancio: "Donazioni boom, volontari d’oro"

Un aumento delle donazioni per L’Avis comunale Ferrara, che approva il bilancio e rinnova le cariche. Nella mattinata di ieri nella sede dell’associazione in corso Giovecca, presenti il presidente uscente Avis Sergio Mazzini, l’assessora alle politiche socio sanitarie Cristina Coletti e i componenti del consiglio Avis comunale.

L’occasione per presentare l’appuntamento di sabato 1° marzo alle 9 al centro ‘Rivana Garden’, per l’assemblea di bilancio e rinnovo cariche sociali di Avis, che coincide con il termine del mandato dell’attuale consiglio. Nel suo intervento Coletti ha ricordato: "L’Avis comunale ha svolto un ruolo fondamentale nel nostro territorio". Nell’anno 2024 si sono completate le attività previste dal programma di mandato del consiglio di Avis comunale uscente. I numeri a fine 2024, i soci Avis sono 5.891, di cui 32 soci collaboratori donatori e 38 soci collaboratori che non donano. Un dato incoraggiante sono le donazioni, che hanno raggiunto il numero di 9.867 (+7,81%), di cui 8.871 di sangue intero e 996 di plasma, anche in questo caso un aumento dell’11%. Le prime donazioni sono state 947 con un aumento di 198 unità rispetto al 2023 e con un aumento positivo per gli aspiranti donatori, che risultano essere 2.221. Il rinnovo delle cariche non vedrà più Sergio Mazzini come presidente, in quanto ha svolto due mandati. "Un giudizio largamente positivo ed un vivo ringraziamento – ha detto Sergio Mazzini – al nostro personale sanitario e quello amministrativo. Una grande riconoscenza deve andare ai tanti volontari collaboratori che garantiscono il regolare afflusso ed il ristoro dei donatori, in tutti i momenti di apertura dell’unità raccolta della sede di Ferrara. Un grazie di cuore per ciò che fate per i donatori e per Avis". Tante le attività nel 2024, tra queste il ‘giardino dei donatori’. Nel corso dell’incontro è stata presentato nuovi progetti, quello in collaborazione con Plastic Free dal titolo ‘Contrade: salute, ambiente e solidarietà’, oltre a ‘Vola con Avis, la salute decolla’.

Mario Tosatti