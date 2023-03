Avis, cresce l’impegno 209 i nuovi donatori

CENTO

Ieri al Liceo Cevolani si è concluso il progetto dell’Avis di Cento "Il valore del Dono" che ha coinvolto le sei classi quinte, avvicinando gli studenti a fare la prima donazione di sangue. Occasione anche per la consegna alla scuola di una telecamera per microscopio, così da riprodurre, registrare, condividere ciò che si osserva. Progetto dell’Avis che ha dunque portato 46 studenti a fare gli esami del sangue per verificare l’idoneità, 24 già alla prima donazione, 10 iscritti ad Admo, 22 ad Aido. Momento per Avis anche di fare il punto del 2022. Nella recente assemblea dei soci e alla presenza del consigliere provinciale Antonella Paganini, il presidente Giacomo Balboni ha illustrato la relazione, evidenziando un incremento delle donazioni pari a + 175 sacche rispetto al 2021. La sede Avis ha infatti raggiunto la sorprendente soglia delle 2196 donazioni tra sangue intero, raccolte a Cento e donazioni di plasma, quest’ultimo per il momento possibile raccoglierlo solo alla sede di Ferrara.

"I nuovi donatori sono stati 209 – dice Balboni - dato incoraggiante che fa capire quanto la donazione di emoderivati sia sentita anche dalle giovani generazioni". Guardando i dati, il numero di soci del 2022 è pari a 1332 di cui 894 uomini e 438 donne, 2150 donazioni di sangue incrementate di 148, 42 di plasma diminuite di nove unità. Altra iniziativa importante è stato l’incontro tra Avis e comunità islamica al Centro Culturale per la Convivenza parlando di "integrazione e solidarietà attraverso il dono". "Si è approfondito il tema del dono in ogni ambito – prosegue - sensibilizzando l’intera comunità a questo nobile e generoso gesto e sottolineando che, nel nostro Paese, in caso di necessità, gli emoderivati, gli organi ed il midollo possono essere solo donati e non acquistati. Ecco che tale gesto diventa oltremodo indispensabile sia per salvare vite che per la produzione di farmaci". Dopo il 92.2 % di donatori italiani, è il Marocco con il 3.7% essere la nazionalità più generosa. Tra le iniziative organizzate da Avis, la corsa 5:30, la realizzazione del tradizionale Calendario Colori in Libertà 2023 distribuiti alle scuole oltre alle tante attività svolte con gli istituti superiori. In conclusione di nota è l’attività di Irene Oppi, Consigliere Avis di Cento e referente della Consulta nazionale giovani, che a dicembre è stata testimonial di una campagna del Ministero della Salute, in "storie di Donatori".

l. g.