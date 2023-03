Avis, crescono i nuovi donatori "Ma qualche idoneo se ne va"

COMACCHIO

Grandi soddisfazioni nell’anno 2022 per la sezione di Comacchio dell’Avis, che nella relazione di fine anno ha evidenziato risultati molto positivi in merito alla raccolta di sangue. Questi i dati: 826 donazioni, di cui 815 di sangue intero e 11 di plasma, suddivise per un totale di 453 donatori attivi, ripartiti in 300 uomini e 153 donne. I numeri evidenziano un incremento di 54 donazioni rispetto all’anno 2021. Per quanto concerne i soci, 459 le unità, di cui 6 solo collaboratori e non donatori, a fronte di un numero di volontari effettivi di 15. Si tratta di risultati di cui il Direttivo si è detto molto soddisfatto, tanto più in considerazione delle difficoltà degli ultimi anni, dovuti alla pandemia, un grosso problema, se si considera la necessità di sangue in tante situazioni. Nel 2022, invece, Avis Comacchio è tornata a crescere e ha registrato 40 prime donazioni e 54 sacche in più rispetto al 2021, risultando così una tra le sezioni comunali maggiormente virtuose. Il Direttivo ha evidenziato – nella lettera ai soci anche le criticità, su cui lavorare per migliorare: "Le molte idoneità di quelle persone che poi non si presentano alla donazione o che dopo la prima donazione non proseguono l’attività di donazione". C’è poi la questione dei donatori che da oltre due anni non si presentano. I prossimi obiettivi che già Avis Comacchio si è prefissa sono dunque proprio quelli di migliorare anche su tali questioni. Un altro dato che Avis Comacchio ha sottolineato di non sottovalutare è quello del numero comunque ancora circoscritto dei donatori rispetto al bacino potenziale: "Questo significa che l’impegno da parte di tutti – si dice ancora nella lettera –, anche dei donatori stessi, debba essere maggiore per quanto riguarda la sensibilizzazione al dono del sangue".

Nel 2022 non sono mancate poi attività, iniziative e collaborazioni con altre associazioni sempre in nome della solidarietà e del senso civico: con Ail Ferrara, in occasione della raccolta fondi per la ricerca contro le leucemie nel periodo Pasquale e Natalizio; acquisizione da Ail di pensieri natalizi per i donatori per dare un contributo, oltre alla ricerca, anche i reparti di oncoematologia ed oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Cona; partecipazione alla festa sociale in occasione del diciottesimo Anniversario di Ail Ferrara; collaborazione con Udi spazio Donna di Comacchio, sia in occasione della Festa della Donna per l’allestimento della mostra delle opere femminili al Palazzo Bellini intitolata "Donne, Forme e Colori" e con un gazebo in piazza con distribuzione delle mimose, così come in occasione della celebrazione della Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne. Il Direttivo ha, infine, fissato nell’occasione gli obiettivi per il futuro, che prevedono, oltre alla specifica raccolta del sangue, la conferma delle iniziative già seguite e, in particolare, l’organizzazione del 50° Anniversario di Avis Comacchio 17 Settembre 2023, un momento importante, alle soglie del quale Avis Comacchio si presenta sotto i migliori auspici.

Cinzia Boccaccini