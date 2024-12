Avis, crescono le donazioni tra i giovani

La strada per andare lontano sta già dando buoni risultati, almeno nel campo della solidarietà verso chi ha bisogno di sangue, poiché solo il sangue sostituisce il sangue. Un’iniziativa voluta dal Comune di Codigoro e dalla Prefettura, tesa a sensibilizzare i giovani sui rischi del guidare dopo aver assunto alcolici. Durante la mattinata svoltasi alla discoteca Caprice, lo scorso novembre, l’Avis di Codigoro ha partecipato promuovendo il meritorio gesto del dono del sangue ed ha potuto raccogliere adesioni per nuovi aspiranti donatori. Tra i ragazzi del Polo Scolastico Superiore "Guido monaco" Codigoro, ai quali era rivolto il progetto di sensibilizzazione, una ventina di loro hanno dichiarato la propria adesione per diventare aspiranti donatori di sangue. La scorsa settimana presso l’ambulatorio dell’Avis ben otto di loro si sono recati a donare la loro prima sacca di sangue e gli altri hanno promesso che nei primi messi del nuovo anno imiteranno i loro amici, diventando anch’essi donatori di sangue del quale c ‘è sempre più bisogno. "Ringraziamo il primo cittadino codigorese - dice il presidente dell’Avis Massimo Finessi – per averci coinvolto in questa bella proposta per i giovani".

c. c.