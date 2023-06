Avis, donatori da record premiati dal paese per il senso civico

Giornata speciale per l’Avis di Argenta in occasione della Giornata mondiale del donatore. Erano presenti la presidente di sezione Annamaria Toschi, la presidente dell’Avis di Portomaggiore Rita Pecoraro, il sindaco Andrea Baldini, l’assessore con delega all’Associazionismo Delia Forte, la direttrice del distretto sanitario Sud Est Rita Maricchio, Carolina Villani in rappresentanza della DS del presidio di Argenta, Alessandra Ferlini in rappresentanza dell’IISAP "Rita Levi Montalcini", Eleonora Campana in rappresentanza degli IC, una rappresentanza delle forze dell’ordine. Oltre a tanti ragazzi e ragazze nella sede Avis di Argenta, con la dottoressa Valentina Wece in rappresentanza dei donatori della sanità. Tante donazioni e l’inaugurazione di una targa dedicata al primo consiglio dell’AVIS Intercomunale di Argenta e Portomaggiore. Per l’occasione premiati i due super donatori Gianfranco Chiarini (160 donazioni) e Andrea Bellettati (150 donazioni). Emozionante l’inaugurazione dell’Albero della legalità, arricchito dai pensieri della scuola primaria di Argenta preparati dalle docenti Ferlini e Garzanti, perché la legalità, l’onestà, la partecipazione civica e l’impegno sociale devono essere coltivati sempre come un bellissimo albero.

f.v.