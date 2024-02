Avis, donazioni in crescita rispetto al 2022

POGGIO RENATICO

Assemblea annuale dell’Avis di Poggio Renatico, alla presenza anche dell’assessore comunale Pier Giorgio Brunello e del vicepresidente di Avis provinciale Gabriele Anania. Puntualmente è stato presentato il bilancio consuntivo 2023 e il bilancio preventivo 2024. "La nostra sezione è in buona salute avendo raccolto nel 2023, ben 85 sacche di sangue contandone 39 in più del 2022 – ha detto Livio Romagnoli, presidente di Avis Poggio Renatico - i donatori soci sono 392 e li ringraziamo per il risultato ottenuto. Oltre a questo, per l’occasione, l’assessore Brunello ha ribadito la disponibilità dell’amministrazione comunale ad andare incontro all’Avis per l’organizzazione delle varie iniziative". E i problemi per la nuova sede. "Il 21 marzo verrà inaugurato il castello – prosegue - Brunello ha spiegato che inizialmente era previsto che anche l’Avis trasferisse la sede in Castello per avere un unico polo sanitario, ma al momento ci sono problemi di spazi per accreditamento. Tuttavia auspica che si possa trovare una soluzione". Anania ha fatto i complimenti, in particolare per i numeri raggiunti nelle donazioni.