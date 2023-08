Avis e Ausl di Cento, un nuovo strumento per avere più donazioni

Ulteriori passi in avanti per l’Avis di Cento in collaborazione con l’Ausl. E’ stata infatti posizionata all’Avis la macchina di Plasmaferesi produttiva (donazione di plasma) che garantirà l’incremento necessario per portare la nostra provincia agli standard di donazione regionali richiesti. Strumento che si aggiunge agli altri 2 presenti in Avis Ferrara che garantivano una raccolta di circa 1450 unità all’anno. Grazie a questa nuova macchina, che ha preso a funzionare a pieno regine da venerdì, si arriverà a raccogliere almeno un terzo in più rispetto allo storico per anno. Queste macchine raccolgono il plasma dal donatore, quindi inviato al polo di lavorazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna dove viene validato e mandato in "conto lavorazione" all’industria di frazionamento Kedrion di Lucca che estrae le singole proteine, che diventano quindi farmaci plasmaderivati.

"In questo 65esimo dell’Avis di Cento – dicono i vertici –, e grazie alla generosità dei donatori siamo riusciti negli anni scorsi a raggiungere le oltre 2.200 unità di sangue annue. Auspichiamo che, grazie anche alla posizione centrale tra le provincie di Ferrara e Bologna, Cento possa diventare punto di riferimento per i donatori che desiderino donare il plasma". Plauso di Gianluca Lodi, direttore dell’Unità Operativa di Immunoematologia e Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero, di Mirco Santini, Direttore dell’Unità Operativa Complessa Interaziendale Governo Percorsi Outpatient, dell’assessore alla sanità Mario Pedaci e di Paolo Tassinari, Presidente Fidas Renazzo.