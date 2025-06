Avis e donne volontarie. Un incontro sul loro ruolo

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l’Avis Provinciale ha scelto Bondeno per veicolare le proprie iniziative, con una tavola rotonda al Centro Culturale 2000 con protagoniste le donne. ’Dona il sangue, dona il plasma, insieme salviamo vite’ è lo slogan scelto dall’Avis per pubblicizzare un messaggio che riprende il claim ufficiale proposto dall’Oms. L’obiettivo, ha ricordato il gruppo dirigente con in testa Gabriele Anania, presidente Avis provinciale Ferrara, è "sottolineare il profondo impatto che i donatori di sangue hanno sulle vite di chi ne ha bisogno"; l’Avis Provinciale vuole inoltre evidenziare il ruolo cruciale della presenza femminile nel mondo del volontariato e della società, promuovendo sabato una tavola rotonda sul tema. Alla discussione parteciperanno figure di spicco provenienti dalle istituzioni, dalla società civile, dal volontariato e dall’imprenditoria sociale. L’appuntamento è alle 17 al Centro Culturale 2000 di Bondeno, in via Matteotti 10, dove – dopo i saluti istituzionali – interverranno Rosanna Gamerra, viceprefetto vicario di Ferrara; Anna Maria Quarzi, direttrice dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara; Paola Antonioli, vicepresidente distretto nord est Fidapa Bpw Italy e Alice Simonetti, componente esecutivo Avis Nazionale. "E’ un piacere accogliere questa iniziativa – sottolinea Luca Palazzi, presidente di Avis Bondeno –, potremo ascoltare delle relatrici di primo piano e alla tavola rotonda seguirà poi uno spettacolo in piazza. La nostra ambizione è quella di veicolare Bondeno quale punto di riferimento per il territorio nelle donazioni di sangue". Alle 21, dopo l’incontro al centro culturale, si terrà in Piazza Garibaldi lo spettacolo comico "Riso fa buon sangue". Contestualmente, l’Avis Comunale di Ferrara organizza altre due iniziative in occasione della Giornata Mondiale del Donatore: oggi alle 18, messa alla parrocchia di San Giacomo Apostolo in via Arginone officiata da Mons. Massimo Manservigi. Martedì 18 giugno alle 21 nel giardino della Prefettura in Corso Ercole d’Este, serata musicale in ricordo di Florio Ghinelli, medico ed ex presidente dell’Avis Provinciale, scomparso nel dicembre 2022. Organizzata in collaborazione con la Prefettura, alla serata si esibirà l’orchestra Gino Neri.

Jacopo Cavallini