Avis Ferrara, al timone Alessandro Cattabriga

Eletto il nuovo presidente Avis Comunale Ferrara, sarà Alessandro Cattabriga. Preso atto dei risultati emersi dall’assemblea dei soci, che ha determinato i nuovi 17 consiglieri, il rinnovato Consiglio dell’Avis Comunale di Ferrara si è riunito per eleggere internamente il nuovo presidente e lo ha fatto con un voto unanime ricaduto su Alessandro Cattabriga.

A lui il compito di guidare l’associazione, che conta quasi 6000 soci e gode di una salute ottima, sia in termini numerici che progettuali, dopo gli 8 anni nella quale è stata affidata a Sergio Mazzini, al quale è andato il plauso per l’encomiabile lavoro svolto e del quale lo stesso Cattabriga è stato Segretario nell’ultimo mandato. Cattabriga, ottenuta la fiducia del Consiglio, ha quindi presentato la sua proposta di nuovo esecutivo, anche in questa caso approvata da tutto il consesso, formato nel segno della continuità e allargato a 7 componenti: vicepresidenti continueranno ad essere Serenella Caputo e Andrea Ettore Tieghi (Vicario), nuovo segretario Gabriele Mantovani, e nuova tesoriera Paola Garutti (e anche in questo caso è andato il plauso a Elvieretta Pelechin, che ha lasciato il ruolo), ai quali si aggiungono Diego Monteleone, con il compito di proseguire l’ottimo lavoro svolto in Area Scuola ed Università, ed Andrea Marra, addetto Eventi , Informazione e Cultura. A questi, fuori dall’esecutivo, si affianca, la figura del responsabile comunicazione e sport, compito affidato a Mirko Rimessi. Gli altri consiglieri eletti, che hanno avuto modo di presentarsi durante la serata, sono Claudio Aquilino, Nicola Carli, Bruno Pelafiocche (riconfermati) e Marilena Armari, Giuseppe Manzo, Mauro Mariotti, Alberto Pelizzari, Nicola Poletto e Mario Rausa (al primo mandato).

E’ stata presentata l’altra figura emersa dalle urne assembleari, quella dell’addetto contabile e di bilancio, che vista la riforma statutaria sostituisce il collegio dei revisori, affidata ad Ives Soverini. La serata è proseguita con la presentazione dei prossimi appuntamenti che Avis Comunale Ferrara dovrà affrontare, dalle assemblee elettive al prossimo consiglio con l’approvazione del nuovo programma di mandato, che il collegio di presidenza sta ora definendo, cercando di portare avanti le iniziative in essere, prima tra tutte il Giardino dei Donatori.