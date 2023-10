Avis, i dati sono positivi: "Grazie a tutti i donatori"

Massimo Gallerani nuovo direttore sanitario dell’Avis provinciale. La comunicazione è arrivata ieri in occasione della presentazione della nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale per i donatori e dell’andamento della raccolta sangue e plasma. In apertura Gabriele Anania, vice presidente vicario Avis, si è soffermato sulla scelta del nuovo direttore: "Figura di spessore e dalla grande esperienza professionale, oltre che essere un fedelissimo Avis. A lui il compito di consulenza e della pianificazione strategica della nostra associazione provinciale". A seguire spazio ai dati delle donazioni, da gennaio a settembre, dove si registra una costante crescita.

Nel dettaglio delle donazioni effettuate all’unità di raccolta Avis di Ferrara sono state 318 in più rispetto allo stesso periodo del 2022, a queste si sommano 78 donazioni nei vari punti raccolta Avis del territorio estense. Un totale di 396 che fa registrare un +2,4% rispetto al 2022. Altri dati confortanti sono quelli relativi agli aspiranti donatori (+374) e le prime donazioni (+185) rispetto al 2022. Altro numero è la crescita dei soci donatori attivi della provincia, che son 12.480 (+198) rispetto al 2022. Nel merito delle donazioni del plasma, anche in questo caso il segno è positivo con +144 donazioni.

Fabio Palma, responsabile unità di raccolta sangue, nel suo intervento ha spiegato la campagna vaccinale per i donatori: "È iniziata la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita. All’unità di raccolta di Ferrara, i donatori possono vaccinarsi in concomitanza con la donazione di sangue o plasma, previa prenotazione. I donatori che desiderano vaccinarsi in una giornata diversa da quella della donazione, potranno farlo sempre previa prenotazione, tutti i giorni dalle 11.45 alle 12.30, lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16. In questo caso, si dovrà osservare un periodo di sospensione di 48 ore, prima di potere effettuare la donazione".

Nel merito della campagna, sono a disposizione dell’Avis 1500 dosi, quantità in virtù delle adesioni dello scorso anno. Il neo direttore sanitario si è soffermato sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale e sul suo nuovo incarico: "Sono sicuramente molto onorato – dice Gallerani – di aver accettato e ringrazio tutta l’Avis per la fiducia, sicuramente metterò a disposizione dell’associazione i miei oltre 40 di esperienza e professionalità nel settore. Il lavoro di raccolta sangue effettuato dall’Avis ha un valore importante e rappresenta un punto fondamentale per il sistema sanitario nazionale. La raccolta del sangue permette un supporto concreto alla necessità medica quotidiana".

Mario Tosatti