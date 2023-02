Avis, i giovani rispondono presente "Una speranza per il nostro futuro"

La ‘fotografia’ di una Avis comunale dinamica, moderna, mai ripiegata su se stessa e soprattutto ottimista nei confronti del futuro è quella che uscita ieri leggendo i numeri della propria assemblea di bilancio convocata ieri presso la sede di Corso Giovecca. "Del 2022 portiamo con noi un grande aumento dei nuovi donatori – spiega Sergio Mazzini presidente comunale – che sono stati 508. A crescere anche gli aspiranti donatori 257, e questo ci fa ben sperare per il futuro. Molto positiva è anche la rete di relazioni che Avis ha instaurato, e continuerà a rinsaldare con il territorio ferrarese. Con l’Ente Palio, Coni, Coldiretti, Pro-Loco di Pontelagoscuro, De Humanitate Sanctae Annae. Il 2022 ha anche segnato il 55° compleanno della nostra Avis Comunale, festeggiato insieme al 25° anniversario dei gemellaggi con le Avis di Capistrello e Prata di Pordenone durante la festa sociale del 29 ottobre 2022, nella quale sono stati premiati 773 soci benemeriti. Quello appena passato è stato un anno molto complesso a causa della carenza di medici e di infermieri, anche se il problema sta faticosamente trovando una soluzione attraverso il rinnovo della convenzione con l’Azienda Sanitaria Ferrarese che prevede la possibilità di utilizzare degli infermieri pubblici". A fine anno 2022 Avis Ferrara contava 5100 soci donatori, le donazioni hanno raggiunto il numero di 8016 di sangue intero e 828 di plasma. Avis ha molti progetti in cantiere per il 2023, tra cui un’iniziativa in collaborazione con Aci (Automobile Club Ferrara) e Avis provinciale Ferrara, legata all’educazione e alla sicurezza stradale: "né morti, né feriti sulle strade", e la proposta di un nuovo progetto per creare "un bosco dei donatori", piantando un albero per ogni nuovo donatore, in aree che saranno scelte in accordo all’assessorato all’ambiente del Comune di Ferrara. Non è mancato un momento di commozione per Florio Ghinelli, medico ed ex presidente provinciale di Ferrara venuto a mancare lo scorso novembre.

Lauro Casoni