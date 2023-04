Avis in festa con le premiazioni Domenica evento in aula magna

Domenica si terrà la festa sociale dell’Avis Portomaggiore. Alle 10 nell’aula magna di Ragioneria, nel polo scolastico del piazzale degli Studenti il presidente del sodalizio Rita Pecoraro premierà i soci benemeriti. In quest’occasione ci sarà un incontro con Vincenzo Mazzini, ex medico ospedaliero, che parlerà di malattie legate al metabolismo, diabete e colesterolo. Mazzini inoltre è punto di riferimento dell’associazione di Pubblica Assistenza e dei cacciatori portuensi. "Per noi è importante parlare di salute benessere e prevenzione: questo è un argomento che può interessare tutti", dice Pecoraro. La mattina si concluderà con il pranzo sociale (per chi si è prenotato) a Sandolo nello stand allestito dall’associazione "Amici per la promozione di Sandolo". "Finalmente riprendiamo ad avere momenti come questi per stare assieme – commenta il presidente dell’Avis, Rita Pecoraro (nella foto) – dopo anni di limitazioni e restrizioni. La giornata vuole essere una festa e un riconoscimento per i nostri soci donatori che con il loro gesto volontario, gratuito e consapevole, dona salute e vita". I premiati sono 74: 23 medaglia di rame, 12 d’argento, 15 dorato, 13 in oro, 5 di rubino, i 4 di smeraldo. Inoltre sono più di 100 le donazioni raggiunte da Stefano Bortolotti, Remo Ferrioli, Eugenio Romagnoli, Loreno Zibordi. Infine con medaglia diamanti (più di 120 donazioni) premiati Enrico Bianchetti e Fausto Villani, che è anche presidente dell’associazione Amici di Sandolo e attivo nel mondo del volontariato.