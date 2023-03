Avis in festa, premia i donatori benemeriti

Domenica, alla sala polivalente ‘Don Alfredo Pizzi’ di Casumaro, si terrà la festa organizzata dalla sezione Avis locale per premiare i donatori benemeriti. Saranno quarantacinque i donatori cui sarà consegnato il distintivo, che varia in base alle donazioni effettuate. L’iniziativa comincerà alle 16.30, con la partecipazione di rappresentanti dell’Avis locale e provinciale, e sono invitati anche i donatori della sezione. "Il bilancio delle donazioni di sangue dello scorso anno è di 177 sacche raccolte, mentre i donatori attivi ad oggi sono 90 – riporta il presidente di Avis Casumaro, Adriano Govoni –, mentre nel 2021 contavamo 100 donatori e poco più di 200 sacche raccolte. Speriamo quest’anno di recuperare". Alla festa presenzieranno la dottoressa Elena Adinolfi e il dottor Francesco Di Virgilio del Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Ferrara, ricercatori di Airc, che parleranno del tema ‘La prevenzione inizia a tavola’: "L’organizzazione di questo momento è stato possibile grazie all’intervento di una nostra collega, dottoressa Simonetta Falzoni – prosegue il presidente Govoni –. Ci auguriamo che la serata sia partecipata, perché abbiamo bisogno di avvicinare sempre più nuovi donatori, in quanto le richieste di sangue sono sempre alte".

Per informazioni e prenotazioni: 340-4238382 (Adriano); 3355474163 (Silvia).