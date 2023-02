Avis in festa stamattina Premi e benemerenze ai soci più affezionati

Festa Avis ad Argenta. Oggi nella sede di via Nazionale, nel corso dell’annuale assemblea dei soci, saranno consegnate 29 benemerenze in rame, in argento (22), argento dorato (11), oro (18), rubino (8), smeraldo (4), diamante (3 ad Adriano Forte, Massino Pollini e Romeo Xella) con oltre 120 donazioni all’attivo. Il tutto a coronamento di un lento ma positivo aumento dei tesserati. "Un gesto, il dono – spiega la presidentessa Annamaria Toschi – periodico, gratuito e responsabile. Che dovrebbe diventare una consapevolezza di un dovere morale".