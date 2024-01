Avis in ottima salute, a Codigoro crescono i donatori

E’ un’Avis in ottima "salute", quella codigorese, che segna una raccolta di ben 885 sacche di sangue, più una rispetto allo scorso anno, con 6 donatori provenienti da altre sezioni, anche per la splendida accoglienza che offrono chi va a donare. Aumento significativo degli aspiranti donatori, saliti a 58 con un incremento di 19 unità. Un’associazione fortemente permeata nella comunità codigorese, presieduta da Massimo Finessi con la vicepresidenza di Stefania Villani, che ha passato il testimone a Massimo, per le tante iniziative che promuove o a cui dà sostegno. Un bilancio annuale positivo con quasi 40 giornate di raccolta sangue organizzate, nelle quali tanto hanno contribuito i tanti volontari ed attivisti a renderle occasioni di conoscenza del valore del sangue e di crescita dell’associazione. Durante l’anno Avis ha cominciato con la Befana e la distribuzione delle tradizionali calze a tutti i bambini, compresi quelli ammalati, in febbraio il ristoro durante la corsa in bike in Val Giralda e la giornata formativa nelle scuole, occasione per divulgare stili di vita sani e sostenibili.

Premiato il socio Mauro Crepaldi, come benemerito per la sua collaborazione a numerosi progetti avisini. Marzo è stato il mese delle prime donazioni nelle scuole superiori e l’adesione alle giornate natura del Fai presso l’ex-Eridania mentre, a maggio, Avis ha partecipato alla festa di fine anno della scuola materna, del Circolo Nautico ed organizzato il Palio Junior. Non è mancata la distribuzione di prodotti per celiaci mentre luglio, con la Polisportiva Capitello, è stato ottimamente organizzato il Palio Avis. Elargito un sostanzioso aiuto economico alla sede Avis di CastelBolognese, molto danneggiata dall’alluvione. Finito di scrivere una "Storia dell’Avis di Codigoro" che andrà presto in stampa ed a settembre la grande Festa del Donatore per premiare con le varie onorificenze i propri donatori.