Avis, la giornata del donatore. Consegna di 103 benemerenze

Donare è un valore che guarda al futuro. E’ la forza del volontariato che a Bondeno eccelle. Anche quest’anno Avis si prepara a celebrare, sabato prossimo, 20 settembre, la Giornata dedicata ai donatori. Un momento importante e che, nel corso degli anni, ha saputo cambiato sede, toccando il capoluogo e le frazioni, in nome di una condivisione che abbraccia il territorio e raggiunge tutti. La prova che il lavoro dei volontari Avis è in grado di raggiungere persone di età e luoghi diversi. E’ questa la filosofia adottata negli ultimi anni dall’associazione, capace di diventare il fulcro di una programmazione in grado di connettere a livello sociale.

La giornata inizierà alle 17, con la celebrazione della Messa, per poi proseguire con gli interventi delle autorità: il sindaco Simone Saletti, che è peraltro anche donatore Avis, e i vertici locali e provinciali dell’associazione. "Avis è l’organizzazione con il maggior numero di soci sul territorio – spiega – che svolgono un intenso lavoro di carattere sociale. Partendo dalle scuole, proseguendo nel mondo dello sport, e dando vita ad alcune delle iniziative più interessanti come la Camminata della Solidarietà e la Castagnata", ricorda il sindaco Saletti.

"In questo momento dell’anno vogliamo ringraziare coloro che contribuiscono a fare della nostra associazione una realtà radicata, che sa costruire reti sociali sul territorio – spiega il presidente di Avis, Luca Palazzi –. In quella che è una festa un po’ diversa dal solito, che vuole testimoniare l’evoluzione partita da alcuni mesi, e che vuole fare di Avis un "presidio di comunità". I nostri volontari sanno tessere relazioni sociali e diffondere il loro messaggio positivo. Il fatto di premiare donatori storici e nuovi aderenti è la testimonianza che l’esperienza dei veterani ha bisogno dell’entusiasmo dei giovani".

Sabato 20 settembre, alle ore 18, comincerà la consegna delle benemerenze. Sono 103 in totale i soci Avis premiati: dai più giovani ai veterani, come nella migliore tradizione dei donatori di sangue.

Claudia Fortini