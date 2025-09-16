La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taser mortoPoliziotto uccide pitbullFascicolo sanitarioSpaccata gioielleriaDiscoteca abbandonataFunghi dove
Acquista il giornale
CronacaAvis, la giornata del donatore. Consegna di 103 benemerenze
16 set 2025
CLAUDIA FORTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Avis, la giornata del donatore. Consegna di 103 benemerenze

Avis, la giornata del donatore. Consegna di 103 benemerenze

Bondeno, il presidente dell’associazione presenta l’evento in programma sabato prossimo "Vogliamo ringraziare coloro che contribuiscono a fare dell’ente una realtà radicata, con reti sul territorio".

Il sindaco Saletti presenzierà all’evento di sabato prossimo

Il sindaco Saletti presenzierà all’evento di sabato prossimo

Per approfondire:

Donare è un valore che guarda al futuro. E’ la forza del volontariato che a Bondeno eccelle. Anche quest’anno Avis si prepara a celebrare, sabato prossimo, 20 settembre, la Giornata dedicata ai donatori. Un momento importante e che, nel corso degli anni, ha saputo cambiato sede, toccando il capoluogo e le frazioni, in nome di una condivisione che abbraccia il territorio e raggiunge tutti. La prova che il lavoro dei volontari Avis è in grado di raggiungere persone di età e luoghi diversi. E’ questa la filosofia adottata negli ultimi anni dall’associazione, capace di diventare il fulcro di una programmazione in grado di connettere a livello sociale.

La giornata inizierà alle 17, con la celebrazione della Messa, per poi proseguire con gli interventi delle autorità: il sindaco Simone Saletti, che è peraltro anche donatore Avis, e i vertici locali e provinciali dell’associazione. "Avis è l’organizzazione con il maggior numero di soci sul territorio – spiega – che svolgono un intenso lavoro di carattere sociale. Partendo dalle scuole, proseguendo nel mondo dello sport, e dando vita ad alcune delle iniziative più interessanti come la Camminata della Solidarietà e la Castagnata", ricorda il sindaco Saletti.

"In questo momento dell’anno vogliamo ringraziare coloro che contribuiscono a fare della nostra associazione una realtà radicata, che sa costruire reti sociali sul territorio – spiega il presidente di Avis, Luca Palazzi –. In quella che è una festa un po’ diversa dal solito, che vuole testimoniare l’evoluzione partita da alcuni mesi, e che vuole fare di Avis un "presidio di comunità". I nostri volontari sanno tessere relazioni sociali e diffondere il loro messaggio positivo. Il fatto di premiare donatori storici e nuovi aderenti è la testimonianza che l’esperienza dei veterani ha bisogno dell’entusiasmo dei giovani".

Sabato 20 settembre, alle ore 18, comincerà la consegna delle benemerenze. Sono 103 in totale i soci Avis premiati: dai più giovani ai veterani, come nella migliore tradizione dei donatori di sangue.

Claudia Fortini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AVIS