Avis, Labianco nel collegio nazionale dei probiviri

L’Avis provinciale e comunale di Ferrara si congratulano con il socio Antonio Labianco per la nomina a componente del collegio nazionale dei Probiviri, conferitagli nell’ultima assemblea nazionale. "Questo incarico – affermano – rappresenta un importante riconoscimento del suo impegno, della sua competenza e della sua dedizione, qualità che da anni contraddistinguono il suo operato nell’associazione. La comunità avisina ferrarese si unisce in un caloroso augurio di buon lavoro, certa che Labianco saprà rappresentare con autorevolezza e senso di responsabilità i valori fondanti di Avis in questo nuovo e prestigioso ruolo".