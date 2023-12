Avis, le donazioni sono in aumento

E’ pienamente positivo l’anno che va a concludersi per l’Avis di Ferrara. Le donazioni effettuate nel corso del 2023 nell’unità di raccolta della città sono state 497, con un aumento del 4,6 per cento rispetto allo scorso anno. Ma non è tutto: allargando lo sguardo all’intera provincia, le donazioni sono aumentate di 639 unità (+ 3,2 per cento). Il dato più interessante, però, riguarda chi chiede di diventare donatore: in tutto 572 persone nel 2023, in prevalenza femmine, con un aumento di 251 unità rispetto allo scorso anno. "Un risultato incoraggiante, frutto delle tante iniziative messe in campo e che ci conferma come l’associazione che cresce di più in tutta la regione", commenta il presidente Avis Ferrara Sergio Mazzini, che ieri mattina è passato alla redazione del ’Carlino’ per uno scambio di auguri assieme al vice Andrea Tieghi (consigliere regionale) e ai consiglieri Gabriele Mantovani e Mirko Rimessi. Quest’anno, oltre ai banchetti informativi, Avis ha partecipato a numerose manifestazioni con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al valore della donazione. Importanti le collaborazioni con l’università, le contrade del Palio, la Coldiretti e altre associazioni. "Il 2024 – spiega Mazzini – sarà dedicato alle donne, con iniziative contro la violenza di genere, e avvieremo progetti di sensibilizzazione nelle fabbriche, dove l’associazione è nata".