Avis, nel 2023 donatori in crescita. Onorificenza al primo cittadino

ARGENTA

Sarà ricevuta in udienza da Papa Francesco: il 12 giugno, in Vaticano. Protagonista una delegazione dell’Avis di Argenta. Che in occasione della "Giornata mondiale del donatore", intesa come servizio sanitario "Salvavita", unico ed universale, celebrerà anche il gemellaggio con l’associazione avisina di Bitonto. L’annuncio è della presidente della associazione argentana Annamaria Toschi, e del presidente provinciale Davide Brugnati. E’ emerso all’assemblea dei soci, domenica scorsa, ai "Cappuccini", con all’odg l’approvazione del conto consuntivo 2023 e del preventivo 2024. I bilanci mettono in evidenza la crescita dei soci, saliti a quota 780: più donne che uomini. E le sacche di plasma raccolte: 1431 (+42). Tra le dotazioni spicca il defibrillatore e la macchina per la "Plasmaferesi". Confermati i progetti di iniziative sociali, con le scuole, mostre, incontri, attività ludiche, sportive e di promozione dei valori della donazione. Al termine c’è stato il convegno: "Sport, prevenzione e donazioni" di Jacopo Tellarini. Tra le onorificenze assegnate ai volontari che contano 25 ed oltre prelievi figura anche il sindaco Andrea Baldini (foto): medaglia di rame. Cinquantaquattro le benemerenze d’argento. Distintivi per Maurizio Zalambani (oro con diamante); Daniele Bazzoni, Angerlo Manzoli, Giovanni Ugolini (oro con smeraldo); Valter Banzi, Emanuele Giuseppe Barbieri, Paolo Bruschi, Giuseppe Centorrino, Rino Paolo Cocuzza, Simona Foschini, Fabrizio Giberti, Giuseppe Mainardi, Marco Mazzoni Davide Montanari, Alberto Sambi (oro con rubino). Riconoscimenti speciali per Alfredo Bisognin, Fabrizio Giberti e Angelo Manzoli, che hanno tagliato il traguardo dei 71 anni.

n.m.