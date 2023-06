Avis promuove l’attività "Donazioni soddisfacenti Siamo a quota 390"

Giornata speciale ieri mattina a Portomaggiore per la sezione portuense dell’Avis. Una rappresentanza del direttivo era nella Casa della Salute con un banchetto per promuovere le finalità della benemerita associazione nella Giornata mondiale del donatore. "E’ stata l’occasione per farci conoscere e far comprendere l’importanza della donazione, un gesto di grande generosità che salva la vita", dice il presidente Rita Pecoraro, che si sofferma sulle prospettive della sezione portuense.

"A livello di donazioni sono soddisfacenti, sono circa 390, ci siamo attestati sugli standard del periodo precedente, mentre le indicazioni sono molto incoraggianti per il futuro. Si sono avvicinati all’Avis molti giovani, ragazzi che donano per la prima volta: la speranza è che proseguono nel percorso di donazione". Il prossimo appuntamento pubblico dell’Avis sarà in occasione dell’Antica Fiera di settembre.