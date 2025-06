Avis rinsalda la collaborazione con Bitonto

Argenta e Bitonto uniti all’insegna della donazione del sangue. Si è appena concluso un weekend di festeggiamenti per onorare i donatori e le donatrici Avis e per porre le basi di collaborazioni e condivisioni di intenti e progetti con la consorella Avis Bitonto, in Puglia. Un’operazione in perfetta sintonia con gli scopi dell’associazione, quello di promuovere la donazione di sangue e plasma in modo consapevole, come espressione di solidarietà e della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute. Avis Argenta ha così iniziato i festeggiamenti del suo sessantesimo anno di fondazione, che continuerà con altre iniziative e interventi. Un applauso alla presidente Alessia Sebastiani, la più giovane presidente avisina della provincia di Ferrara per il suo "battesimo del fuoco", gestito con capacità e fermezza. L’Avis ringrazia anche il presidente Massimo Rutigliano Ted , il segretario Antonio e il consigliere Franco con Elisa e Giuseppe per aver affrontato con questi caldi africani il lungo viaggio dalla Puglia all’Avis Argenta. Il sodalizio guidato da Alessia Sebastiani ringrazia inoltre il sindaco Andrea Baldini, la rappresentante dell’IISAP "Rita Levi Montalcini" Alessandra Ferlini, gli esercizi convenzionati che hanno permesso di preparare un pranzo e un evento coi fiochi. Soprattutto il consiglio direttivo ringrazia chi sabato è venuto a donare il sangue. Avis ha il compito di tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale, promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini, lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, farsi parte attiva e partecipe nel promuovere.

f. v.