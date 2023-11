Avis, sei aspiranti donatori pronti a partire: "Dovranno superare gli esami di idoneità"

Sei aspiranti donatori di quinta Ipsia a indirizzo sociosanitario in Avis per gli esami di idoneità. Sono Kevin Rovetto, Alice Forlani, Alice Verri, Arianna Verri, Hajar Eddaouqi, Houda Khouyi, che ieri mattina (martedì 31 ottobre) dopo la prima ora di lezione sono partiti carichi di buone intenzioni accompagnati dalla loro insegnante Alessandra Ferlini per verificare la loro idoneità alla donazione di sangue, nella sede dell’Avis di Argenta. Compilazione dei documenti di rito, colloquio con il medico e via per il prelievo. Dopo il prelievo ci si è rifocillati al ricco buffet e con l’accoglienza calorosa della presidente Annamaria Toschi (nella foto con l’insegnate Ferlini e i generosi giovanissimi donatori)".