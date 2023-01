"Avis, un passo avanti" Appello agli studenti

"I risultati ottenuti in termini di sacche raccolte sono negativi, ma molto più positivi dello scorso anno, ne mancano 4 all’appello nell’ultimo anno, ma nel 2021 erano 39". E’ il bilancio di Massimo Finessi, presidente dell’Avis di Codigoro. "Confermo – prosegue – il trend positivo in termini di rientro di molti donatori e sul "passa parola" tra loro, vero elemento che ha portato ad avvicinarsi alla nostra associazioni diverse persone". La sezione di Codigoro può contare su 413 soci donatori, suddivisi in 117 donne e 296 uomini, ai quali si aggiungono 29 collaboratori, con 50 che hanno meno di 30 anni, 147 sono quelli fra i 30 e 50 ed il rimanente 214, non più di 70 anni. "Purtroppo nell’ultimo biennio – continua – è mancata l’informazione all’interno del Polo Scolastico, alle prese con le quarantene dovute ai contagi che nello scorso invernoprimavera hanno flagellato molte classi. I giovani che si sono avvicinati sono stati pochi. Per quest’anno abbiamo già in campo molti progetti di sensibilizzazione in collaborazione con il polo scolastico e il Comune". L’Avis di Codigoro è stata protagonista a diversi livelli, dalla partecipazione, alla sponsorizzazione e all’organizzazione di progetti ed eventi, primo fra tutti la collaborazione nel fornire ai tanti profughi ucraini, ospitati in diverse comunità del codigorese, generi di prima necessità. Il supporto ad alcune associazioni ed iniziative nell’ambito della disabilità e fragilità come il Faro e il progetto Vivere e coltivare le autonomie. Il 28 maggio ed a fine luglio ha sponsorizzato e collaborato ad organizzare il Palio Junior ed il Palio dei Rioni di Codigoro, con una significativa presenza di genitori e pubblico. Il 4 settembre ha organizzato, in piazza Matteotti, in concomitanza con la festa della birra, la Festa del Donatore di sangue, premiando numerosi soci benemeriti. Per il patrono di San Martino la castagnata in piazza. Fondamentale, nell’arco dell’anno, l’attività di organizzazione delle giornate di raccolta sangue più volte al mese nel rispetto di tutte le regole sanitarie, offrendo un ristoro. Tutto per raccogliere quel bene unico e insostituibile che è il sangue.

cla. casta.