Avvelenò la madre, conferito l’incarico per la perizia

Inizieranno il 15 aprile le operazioni peritali per stabilire la capacità di intendere e di volere di Sara Corcione e la sua pericolosità sociale. Ieri mattina la corte d’Assise ha conferito l’incarico per la perizia psichiatrica sulla trentanovenne a processo per avere ucciso la madre, Sonia Diolaiti, avvelenandola con il nitrito di sodio sciolto nel té. Il delitto si è consumato il 27 luglio del 2022 in via Ortigara. La psichiatra scelta dalla corte è Michela Casoria. La professionista bolognese si è presa novanta giorni di tempo per redigere la propria relazione. Le conclusioni verranno poi discusse in una successiva udienza già calendarizzata per il 18 settembre. La decisione di disporre una perizia super partes è stata presa nel corso della precedente udienza, anche alla luce di alcune disconrdanze nelle perizie svolte dai consulenti di parte.