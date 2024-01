Avvelenò la madre: "Dirò la mia verità"

"Voi siete quelle persone che mi devono giudicare per quello che ho fatto". È la risposta che Sara Corcione, 39 anni, ha dato ieri mattina alla presidente della Corte di Assise, giudice Piera Tassoni, che le aveva chiesto se sapeva dove si trovava e per quale motivo. Domande seguite alla richiesta di perizia della difesa della Corcione, accusata di avere ucciso la madre, Sonia Diolaiti, 62 anni, avvelenandola. Corcione – a processo per omicidio premeditato aggravato dal vincolo di parentela – in tuta grigia e piumino nero, è apparsa a tratti assente, con momenti in cui ha pianto. Sempre in risposta a domanda del presidente della Corte di Assise, l’imputata ha detto di avere intenzione di sottoporsi all’interrogatorio, dichiarando un chiaro "Sì, certo". I suoi legali Antonio Cappuccio e Tiziana Zambelli sulla richiesta di perizia avanzata in apertura di udienza hanno sottolineato: "Sentivamo la necessità di avanzare questa formale richiesta ai fini di capire se l’imputato è in grado di partecipare al processo. La consulenza precedente era datata e andava attualizzata". Al momento la Corte (composta oltre che dalla presidente Tassoni, dal giudice togato Alessandra Martinelli e da sei giudici popolari) ha respinto l’istanza di sottoporre Corcione a perizia per capire se è in grado di stare in giudizio, considerando che non sarebbero emersi fatti eclatanti o comunque segnalati da quando l’imputata è stata sottoposta a consulenza e dichiarata capace di stare in giudizio. Si torna in aula il 31 gennaio con i testi dell’accusa (pm Ombretta Volta), poi il 15 e 29 febbraio prossimi.

L’omicidio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Corcione si è introdotta nell’appartamento della madre all’interno di un condominio di via Ortigara, dove quarto piano e ha versato del nitrito di sodio acquistato qualche mese prima sul web in una tazza di tè che poi ha riposto nel frigorifero. La 39enne è poi tornata nella propria abitazione attendendo che la madre, con la quale aveva un rapporto conflittuale da sempre, lo bevesse. Il corpo dell’anziana fu trovato il 30 luglio del 2022 dai vigili del fuoco e carabinieri allertati da un’amica della vittima, che non riusciva a mettersi in contatto con Diolaiti da alcuni giorni. Considerando che il giorno seguente, insieme, sarebbero dovute partire per un viaggio, la donna rivolgendosi ai carabinieri si era dichiarata molto preoccupata. Il corpo della madre fu scoperto nel corridorio dell’ingresso, mentre la figlia fu trovata dai carabinieri chiusa nel suo appartamento. Dopo un primo tentativo di negare, la confessione di averla uccisa lei. In aula anche l’avvocato Fabio Anselmo che assiste i fratelli della vittima.

Cristina Rufini