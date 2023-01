Avventura e fantasia Letture ad alta voce a Casa Niccolini

Appuntamento con ‘Storie a merenda’ per piccoli ascoltatori tra avventura, fantasia e divertimento. L’evento oggi alle 17,30 alla biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini (via Romiti 13). Un pomeriggio di letture ad alta voce per bambini dai 4 ai 10 anni, proposte dalle volontarie dell’associazione Circi - Cerchio di libri, coordinate da Silvia Dambrosio. L’iniziativa è gratuita, con prenotazione da effettuare utilizzando il modulo online: bit.lyStorieamerenda2023 disponibile sul sito http:archibiblio.comune.fe.it.

ð 0532418231.