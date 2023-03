Avventura e suspense con Cecilia Il debutto è ‘Misteri al Castello’

‘Misteri al Castello’, un romanzo per ragazzi tra le mura di Ferrara. Esordio narrativo per la giornalista ferrarese Cecilia Gallotta, che fonde realtà e fantasia nella cornice della città estense. Avventura, suspense e mistero fra le mura della città estense. Sono solo alcuni degli ingredienti di ‘Misteri al Castello’, il primo libro – rivolto ai ragazzi dai 10-12 anni in su – di Cecilia Gallotta, giornalista e copywriter (Robin Edizioni). "Si tratta di una storia in cui fantasia e realtà si fondono", spiega l’autrice. Le descrizioni dei luoghi più cari ai ferraresi fanno da cornice alla vicenda di pura invenzione. Un’avvincente avventura per Sara e il suo migliore amico Matt. Cecilia Gallotta, classe ’91, è nata e vive a Ferrara, ma ha origini lucane. Laureata in Scienze della Comunicazione, è mamma di Leonardo e Lorenzo, senza i quali l’ispirazione per questo libro non sarebbe mai arrivata.